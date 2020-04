Susana Giménez: una Minnie Superstar

La iniciativa nació en la redacción de la Revista CARAS en el mes de noviembre de 1996. Los parques de Disney celebraban sus 25 años y Susana Giménez sería la Embajadora Argentina. “Me encanta la idea”, comentó la diva, al tiempo que se entusiasmó con la producción: “Voy a ser la novia de Mickey por un día, que emoción”, gritó apenas arribó a la ciudad de Orlando. Era su primer viaje al universo del Magic Kingdom, que para conmemorar la fecha, se transformó el castillo de la Cenicienta en una cake rosada.



El evento convocó a la prensa mundial y CARAS impuso su presencia con la máxima diva de la televisión -que por aquel momento conducía “Hola, Susana”- caracterizada como Minnie Mouse. El diseño se realizó en Buenos Aires, todo supervisado por su equipo de estilistas y por nuestra productora Alicia Blanco. Miguel Romano, al comando de su look, le aportó largas extensiones al estilo Barbie. “Estoy linda”, volvió a preguntar, al momento de ponerse las manoplas de 4 dedos. Un Town Car blanco la llevó al encuentro privado con Mickey Mouse en el excéntrico resort “Wilderness Lodge”, rodeado de bosques y cascadas. Globos dorados y una torta de chocolate y confites multicolores fue la excusa para la foto.

“Apenas lo vi me emocioné mucho. Todo parecía tan real que me sentí su novia – confesaba Su- Le di un beso en la nariz y él no dejaba de abrazarme. Todos aplaudían. Incluso recuerdo que en el resort de al lado estaba Xuxa con Pocahontas y Gerard Depardieu con Pluto y Blancanieves. La magia se cumplió: por un segundo volví a ser una niña.” Al aniversario asistieron 10 mil periodistas de todo el Planeta y 50 países transmitieron la celebración en directo desde la Main Street del Magic Kingdom.

"Voy a ser la novia de Mickey por un día, que emoción”, exclamó Susana

Inclusive la producción de Susana, a cargo de Néstor Moyano, Luis Cella y Héctor Grigioni- se instalaron con sus cámaras para trasmitir en directo durante dos semanas. “Me contaron que 500 millones de personas visitaron Disney durante estos 25 años, que cada año se consumen 46 millones de gaseosas, 7 millones de hamburguesas, 5 millones de panchos y 135 kilos de pochoclos. Ah, también me dijeron que Mickey y Minnie viven en casitas separadas, que nunca se casaron. Que tesorita Minnie”.

Lo que jamás supo la Giménez es que precisamente de la casita de Minnie – donde por aquel entonces uno podía recorrerla y conocer todos sus secretos de belleza, inclusive su vestuario- fueron “extraídos” ( por decirlo de alguna manera), los zapatos que ella lució para la gran producción del año, hoy un ícono dentro de la historia gráfica del entretenimiento.