Tefi Russo, la esposa del Pollo Álvarez, compartió las fuertes agresiones que recibe en las redes

En 2019 Tefi Russo y Pollo Álvarez sellaron su unión pasando por el altar. Debido a la exposición que maneja el conductor de Nosotros en la mañana, la morocha, quien desarrolla en las redes sociales un exitoso sitio de cocina llamado Inutilísimas, se volvió viral y cada detalle de su vida comenzó a trascender.

Pese a que la propia Russo suele compartir momentos de intimidad en la comodidad de su casa y ha mostrado a su familia, nunca imaginamos los mensajes de odio que recibe a diario, hasta ahora.

A través de Instagram, Tefi mostró algunos de los chats en donde la insultan, degradan como mujer y critican por ser "pareja de". Indignada y dolida, la cocinera decidió abrirse nuevamente a sus seguidores y contar esta situación.

Luego y ante la cantidad de réplicas que generaron sus mensajes, Russo decidió hablarle a su público: "Pensemos en nuestros hijos, sobrinos, seguro tenemos a algún amigo o familiar que peude ser un poco más vulnerable a todo esto a esa gente que verdaderamente le pesa. No digo que a mí no me pese pero no me importanta tanto la crítica hacia mí".