El emotivo mensaje de Thiago, el hijo Nazarena Vélez, para Fabián Rodríguez

Esta semana, se cumplieron seis años de la muerte de Fabián Rodríguez, el marido de Nazarena Vélez y papá de su hijo Thiago de 9 años. En esta fecha tan especial, el pequeño usó sus redes sociales para recordar al productor y dejar un emotivo mensaje.

Con una foto en donde se lo ve junto a su papá, Titi, apodo que le dio su familia, escribió: "Seis años sin mi viejo. Para quien no sabe, papá se llama Fabián Rodríguez, contador y gran productor. Un gran tipo que seguro desde el cielo nos está mirando now. Ojo, mucho no sé, ¡pero te banco y te amo Fachuuuuu‼ Lo juro, siempre te banco viejo querido. Estés donde estés, solo quiero tu paz #6años #tristezatotal #mecuidas #melancolia #estassiempre".

Vale recordar que la muerte de Rodríguez fue muy dolorosa para Nazarena y su familia, ya que el productor decidió quitarse la vida en medio de una crisis financiera y de pareja que lo agobiaban.