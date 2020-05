Todo sobre Dudu Azevedo: el protagonista de Jesús, la telenovela éxito de Telefé

Luego de su estreno en Telefé el lunes 4 de mayo, Jesús se convirtió en lo más visto de la televisión argentina. Y es que la superproducción brasileña, que tiene como creadores a los mismos de Moisés y los Diez mandamientos, no solo aborda la historia de Jesús de Nazaret con impecable factura, sino también la de los personajes que convivieron con el profeta, ahora interpretado por Dudu Azevedo, el actor de 41 años que se ha convertido en la nueva sensación.

Nacido el l 7 de noviembre de 1978 en Río de Janeiro, Carlos Eduardo Cardoso de Azevedo, su verdadero nombre, también es músico, una pasión que le llegó ya desde la infancia, incluso antes que la actuación. Baterista de la banda Redtrip desde 2005, Dudu, que también fue parte de la serie Moisés y los diez mandamientos como villano, toca la guitarra desde los 12 años.

“Es un placer saber del éxito de Jesús en la Argentina. Fui muy feliz contando esta historia, fue un privilegio y una experiencia que me cambió la vida. Fui a un casting de tres etapas, éramos nueve actores y quedé yo. Fue una sorpresa porque en mi vida jamás soñé con interpretar ese personaje. Lo hice con toda seriedad y responsabilidad. Fue una gran oportunidad para aprender”, contó en el programa Confrontados el actor, quien debutó a los 14 en la TV de su país, donde integró el elenco de 30 ficciones, además de trabajar en cine.

“Este fue el desafío más grande de mi carrera: intentar aproximarme al personaje. La verdad, no puedo decir que tengo una religión, pero siento que ahora Jesús es más importante en mis creencias. Fue el más importante de todos los hombres, su amor no tenía medida”, declaró a medios brasileños Dudu. A fines de 2018 el artista fue padre de Joaquim, su primer hijo, a quien no pudo ver mucho durante los meses de rodaje de Jesús, que se extendió por un año y también lo llevó a Marruecos, donde filmaron la escena de la cruxiificción.

“Todo el Vía Crucis fue la parte más difícil porque era la de mayor sufrimiento. Por más técnico que sea nuestro trabajo, el cuerpo de uno, la mente, nuestra alma, asimila la energía de la historia. Terminaba muy cansado. Se me ponen los pelos de punta al recordar la parte de la crucifixión”, admitió el actor, quien se encuentra en cuarentena junto a Fernanda Mader, su mujer médica y su hijo de un año, aún cuando el presidente de su país, Jair Bolsonaro, minimiza los efectos del coronavirus.

“El gobierno directamente considera que las cuestiones de salud pública no son importantes. Hace muchos días que mi familia y yo estamos recluidos. Los organismos internacionales y los especialistas recomiendan que permanezcamos aislados y yo creo en la ciencia. Esa es mi elección”, le dijo Azevedo, quien adora a las mascotas, a La Nación.

El artista carioca también le confesó al diario argentino cómo se preparó durante dos meses para interpretar a Jesús y que vivió una experiencia mística. “Estudié sobre la vida de Jesús, leí la Biblia pero mi trabajo principal fue buscar a Jesús dentro de mí y tratar de trasmitirlo con carisma. Fue la mejor forma de trascender esa figura extraordinaria. Mi concentración y dedicación fue muy grande. Lo hice con entrega y seriedad. Sentía muchas cosas porque estaba muy conectado con el personaje. No puedo explicar esas cosas porque son subjetivas, pero muchas veces sentí una conexión muy fuerte con él y con la historia. Sentí que había una energía sobrenatural, que me acompañaba”, agregó el protagonista de la nueva ficción éxito del prime time argentino, quien contó que le encantaría volver a visitar la Argentina, ya que su última vez fue cuando viajó a Mendoza para la boda de un amigo brasileño.