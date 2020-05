 Ricky Martin: “Mi debut sexual fue en la argentina a los 14 años” 

Y de pronto se transformó en una mega estrella. En una misma semana fue tapa de las más sofisticadas revistas americanas, incluyendo la emblemática Rolling Stones. Ricky Martin dejaba de ser un exitoso cantante latino romántico para alzarse en el podio de los más resonantes artistas de la industria musical. El lanzamiento de “Living La Vida Loca” y el tema mundialista “La Copa de la Vida”, que dio apertura a la XVI Copa Mundial de la FIFA , en Francia, en 1998, lo expusieron mundialmente y los medios cuestionaban su sexualidad. A lo largo de los años, lo entrevisté cientos de veces, con todos los looks y hablando de cuanta supuesta novia, romance o proyecto de boda tuviera en su marketing personal. Pero esta vez era distinto. La entrevista fue pautada para que fuera la tapa del 11 de agosto de 1999, aprovechando su visita al país y finalizando su tour mundial. La consigna era clara. Por primera vez íbamos a hablar de la homosexualidad y de su debut sexual. Por aquellos años, era casi imposible pensar que Ricky se atreviera a tanto. Pero me recibió en la suite presidencial del Hotel Sheraton Park Tower, me saludó con calidez, nos sentamos cerca de una ventana y por primera vez, como si se tratara de una charla entre amigos, dijo lo que dijo. Sus declaraciones tuvieron un rebote mediático en todo Latinoamérica y EEUU. “¿Si me molesta ser un sex simbol para el sexo masculino? Por favor – respondió de manera contundente- Al contrario, me enorgullece. Quien reacciona de una manera diferente es un ignorante. Y la ignorancia es lo más cercano a la muerte. Dejémonos de pavadas. Estamos llegando al maño 2000. Y me refiero a los que critican si al hombre homosexual le gusta Ricky Martin…” ”Pareciera que para muchos la homosexualidad es un pecado. Mucha gente se pregunta Ricky Martin es homosexual, no lo es? Y también hay mucha gente que se me ha acercado para decirme “Oye Ricky, que están hablando mal de ti”. Yo respondo que me da mucha pena este tipo de gente. Mira, Einstein dijo: “Los pensamientos de los otros seres humanos son simplemente detalles. Yo solamente quiero saber los pensamientos de Dios. No puedo tener control de lo que piense otra gente. Lo único que puedo es desearle es lo mejor a ellos y que encuentren una vida para que dejen de vivir la mía. Pobrecitos…No entienden nada”

Ricky tenía 27 años y era la primera vez que se asomaba al “closet”. Vivía a través de sus compromisos profesionales, y todo estaba rigurosamente pautado. Menos esto. “Sexualmente debuté en la Argentina, a los 14 años. Pero a los 13 había dado mi primer “beso mojado”. Para ser sincero, debutar de tan pequeño no fue gran cosa. Me dije :”¿Esto es? “Que hueva…”Con los años tuve que buscarle el gustito. ¿Será que en otra vida fui argentino? Cuando vine a vivir a Buenos Aires por un año, mientras formaba el grupo “Menudo”, se iniciaba el boom del rock nacional: Miguel Mateos con su grupo Zas, Soda Stereo y Serú Girán fueron inspiradores en mi vida. Definitivamente, no sólo el sexo está ligado a este país, también el rock argentino fue parte esencial de mi crecimiento como artista latino.”