Tras los rumores de crisis, Daniel Osvaldo le declaró su amor incondicional a su novia

Hace unos días, Daniel Osvaldo y Constanza de Palma dejaron de seguirse en Instagram según una investigación de Juariu, la experta en localizar ese tipo de acciones en las redes y comenzaron a sonar fuerte los rumores de que la pareja había decidido ponerle punto final a su relación. Pero sin embargo nada de esto ocurrió y hoy el músico y exfutbolista de Banfield, donde jugó el año pasado le dedicó un romántico posteo a su amada.

En las fotos se la puede ver a ella cubierta de espuma y vaya a saber uno qée otras cosas le tiraron en el tradicional festejo de egresados, ya que la bella joven se recibió de diseñadora. Amigos y familiares los fotografiaron cuando él la besaba y la felicitaba y Osvaldo se encargó de subir esas capturas a su cuenta de instagram donde le dejó una hermosa dedicatoria...

"Felicitaciones amor de mi vida. Te amo", escribió él y a todos les llamó la atención el "amor de mi vida", lo que no hace otra cosa que demostrar que el exdelantero está más enamorado que nunca. A pesar de que a él se lo criticó por darle "me gusta" en Instagram a su expareja en fotos que se remontan a 2016. No hay nada de cierto sobre una ruptura de ambos, sino todo lo contrario.

¡Que viva el amor!