Casamiento confirmado: Noelia Marzol y su novio, Ramiro Arias darán el sí en breve

La bomba de la arrojó Andrea Taboada en "Los Angeles a la Mañana", Noelia Marzol y Ramiro Arias se casarán antes de que nazca su bebé. Según la panelista el fin de semana se comprometieron y el le regaló un hermoso anillo para hacerle la proposición. Si bien este año se separaron por un tiempo el amor fue más fuerte, volvieron a juntarse a convivir y a los pocos meses decidieron ser padres.

La boda será en febrero, por lo que será súper dulce ya que ella se casará con pancita de embarazada ya que estará entrando al séptimo mes. El enlace además de ser ante la ley se llevará a cabo en un campo que queda en las afueras de Buenos Aires y ya están armando la lista de invitados.

Hace tan sólo unos días la actriz de Millennials confirmó que tendrán un varón y que tienen muchos nombres, algunos raros de pintores renancentistas, pero que todavía no se inclinaron por ninguno. "Tengo uno en mente, pero es medio polémico, no lo convencí todavía a Ramiro. Así que ya dictamine que lo voy a transmitir cuando lo decida, así lo comunico y ya”, dijo Noelia y aseguró que no es un nombre común. “Hay un artista renacentista que tiene ese nombre. Así como raro, rarísimo que nunca se escuchó, no”, contó en Pampita On Line por Net Tv.

¡Felicidades a los novios!