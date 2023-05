Wanda Nara se encuentra actualmente de viaje por Turquía, lugar al que fue para reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, y también con su esposo, Mauro Icardi, con quien se reconcilió tras su visita a la Argentina y participación en "MasterChef".

Pese al presente estable de la pareja, Wanda había sido vinculada sentimentalmente a un futbolista que había sido compañero de Icardi: Keita Baldé. Si bien se dijo que habían tenido un romance, ambos lo negaron, sin embargo esto le trajo problemas al deportista con su esposa, Simona Guatieri.

Ahora, con el tiempo de su lado, la pareja parece haber retomado el vínculo. Así lo confirmó Juan Etchegoyen. “Hace un mes y pico nos enteramos que la pareja se había separado, pero en realidad hablé con ella y me dijo que era más bien una crisis”, arrancó el periodista.

“Keita fue vinculado a Wanda Nara, ¿se acuerdan? Pero ahora tengo una noticia confirmada y es que la reconciliación de Keita con Simona es un hecho. Ella misma me lo acaba de confirmar”, explicó Etchegoyen.

“La noticia es que Wanda Nara no pudo separarlos. Digo esto por la data que salió hace unos meses, no porque a mi me conste que Wanda y Keita hayan tenido una historia de amor. Baldé y Simona decidieron darse una nueva oportunidad, la crisis fue superada y hasta ella me mandó una imagen en selfie celebrando el amor”, cerró el comunicador sobre esta novedad en la vida del futbolista relacionado a Wanda Nara.

Wanda Nara compartió una tierna postal junto a Mauro Icardi en su estadía en Turquía

Reconciliada con Mauro Icardi, Wanda Nara compartió un carrete de imágenes de lo que fueron sus días familiares en Turquía. La conductora eligió una tierna foto junto a Mauro Icardi y las niñas demostrando que están más unidos que nunca.

Seguido a eso, la modelo le mostró a sus seguidores una imagen de Icardi junto a sus hijas en el living de la vivienda en la que reside el futbolista con las niñas en Turquía. Cabe recordar que Mauro es quien se responsabiliza al 100% de las actividades de Francesca e Isabella mientras Wanda cumple con sus compromisos laborales en Argentina.

