Wanda Nara viene pisando fuerte como conductora de MasterChef, esto debido a su personalidad carismática y fresca para hablar con los participantes y con el icónico jurado conformado por Donado De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. En la noche de ayer lunes, mientras que los jugadores cocinaban, la empresaria contó una anécdota sobre su infancia que incluye a su hermana Zaira Nara y la cantante Soledad Pastorutti.

La situación que deriva a La Sole, comenzó cuando Aquiles le consultó a su compañero como iba la receta y bromeando le dijo: "¿Llegando al sol, como dice La Sole?". Tras ver la cara de Rodolfo, entendió que no conocía la canción, mucho menos a la cantante.

Soledad Pastorutti

"No puedo creer que no sepa quién es La Sole", expresó Aquiles. Luego haciendo memoria, finalmente Rodolfo la recordó: ‘’La Pastorutti. La he escuchado, pero bueno, tampoco es que yo crecí con la cultura folklórica de este país que tanto quiero. Tampoco es una artista que siga".

Al ver esta situación, Wanda muy curiosa decidió acerca a los participantes, para ver que sucedía: ‘’Estaba cantando porque Rodolfo no sabe quién es Soledad Pastorutti", exclamó Aquiles apuntando contra su compañero.

Wanda Nara en MasterChef

"Mentira, lo que pasa es que le dicen La Sole como si hubiera una sola", exclamó Rodolfo, a lo que Wanda le respondió: "Claro, La Sole. Hay una sola, ¿qué otra conocés? La que revolea el poncho".

Luego, la conductora prosiguió en contar una anécdota que incluía a su hermana Zaira y la cantante: ‘’Yo siempre hacía de Sole y mi hermana de Nati. En este caso, vos Aquiles, podés ser La Sole y él la Nati".

"¿La Nati? ¿Y esa quién es?", preguntó Rodolfo, bastante confundido ante el segundo nombre y Wanda Nara le contestó: "Pero si estoy diciendo que una es La Sole y la otra es la Nati; y te digo que una la hacía mi hermana y otra yo. Obviamente, son hermanas", concluyó.

El look black y de jean de Wanda Nara

En la noche de este lunes, Wanda Nara lució un look tendencia, que nunca falla, además no fue cualquier programa, ya que contó con la presencia de Dolli Irigoyen, que ingresó para reemplazar a Germán Martitegui.

El look de Wanda Nara

Para está ocasión, la flamante conductora del reality culinario optó por llevar un total black, en pantalón de cuero y remera, pero cortó con dicho color con una campera de jean, que tenía detalles de maxi bolsillo al frente. Wanda usó el pelo suelto pero con la raya al medio y makeup súper natural.

D.M