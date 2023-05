Wanda Nara lució un outfit súper trendy y descontracturado en la noche de este lunes de MasterChef. Y no fue un programa más, sino que esta vez, el Jurado estaba integrado por Dolli Irigoyen, que ingresó para reemplazar a Germán Martitegui.

Para esta ocasión tan especial, la conductora eligió un look negro combinado con jean.

Wanda Nara.

Wanda Nara optó por un pantalón simil cuero de tiro alto y una remera básica, ambos en negro. Arriba, lució una campera de jean con detalles también negros en los maxi bolsillos del frente.

El pelo, lo llevó suelto con raya al medio. Y el maquillaje, bien natural.

Una vez más, la esposa de Mauro Icardi demostró que lo suyo es la moda.

Wanda Nara.

Dolli Irigoyen opinó de Wanda Nara al frente de Masterchef y la comparó con Del Moro

“Esta edición de Masterchef es distinta porque no hay famosos, el valor de los participantes debe ser el de saber cocinar. Para mí va a ser súper interesante”, señaló Dolli Irigoyen días antes del estreno de MasterChef.

En la misma entrevista que mantuvo con el ciclo Por si las moscas continuó: “Estoy muy expectante, porque además creo que Wanda Nara es un muy buen cambio, me parece que lo va a hacer muy bien, es muy piola, muy inteligente, es muy hábil, y bueno, va a estar coucheada seguramente”.

Wanda Nara.

Finalmente, Dolli Irigoyen no pudo evitar comparar a Wanda Nara con el ex conductor del programa. Wanda es más fresca, a mí me encantaba como conductor Santiago Del Moro, pero está bien que le den un descanso después de Gran Hermano. Wanda es preciosa, se viste re bien, yo sé que tiene muy buena química con los jueces, para mí va a ser todo un show”, remató la cocinera.