Simona Guatieri, esposa de Keita Baldé, aseguró que está atravesando un momento complicado en su matrimonio y volvió a apuntar contra Wanda Nara, quien habría estado con el jugador de futbol senegalés para engañar a Mauro Icardi. Simona habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y reveló detalles de cómo vivió la polémica.

El periodista argentino recordó la primicia que difudió Jordi Martín, periodista español, sobre un romance paralelo de Wanda Nara con un ex compañero de equipo de Mauro Icardi y compartió los mensajes que intercambió con Simona Guatieri.

"Con su marido están distanciados porque están en distintos países, Keita está en Rusia y ella en Milano por asuntos de trabajo... Me dice 'hay una crisis que venía de antes que surja toda esta mentira de Wanda Nara y de Mauro Icardi", comenzó Etchegoyen.

"´Veníamos ya con una situación de desgaste, pero no estamos separados, cuando estemos en el mismo país ya será diferente, son cosas de pareja que pueden pasar'", fueron las palabras de la esposa de Keita Baldé. Simona Guatieri quiso dejar en claro que Wanda Nara no fue la causante de la crisis, pero que aquel rumor empeoró todo porque ella ya no tiene privacidad.

Mauro Icardi y Keita Baldé

"Te aseguro que Wanda no entra en mi relación, esa mujer no entrará en mi vida, el problema es que como antes se dijo esto, ahora todo tiene que ver con lo mismo y no es así. Yo estoy tranquila y personas como Wanda e Icardi me dan una energía negativa, no sé por qué los medios le dan tanta importancia a esto", cerró la esposa de Keita Baldé sobre Wanda Nara a Juan Etchegoyen.

Wanda Nara reveló si está en una relación abierta con Mauro Icardi

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi es una gran incógnita para el público que los sigue. Fueron muchas las idas y vueltas que tuvieron y siempre están envueltos en nuevos escándalos. En conversación con Socios del Espectáculo, Wanda Nara reveló si está en una relación abierta con Mauro Icardi.

“No, no. Yo soy muy tradicional”, fue la respuesta de la nueva conductora de MasterChef luego de que le preguntaran si está en una relación abierta con el futbolista de la liga de Turquía. En cuanto a la división de bienes, Wanda aseguró que no van a retroceder y que "Va a quedar todo así".

OL.