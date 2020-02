Tras quedarse sin trabajo, Cinthia Fernández se enfureció con Ángel de Brito

Cinthia Fernández terminó su participación en LAM el pasado viernes, ya que de antemano habían pactado que su participación en el ciclo sería a modo de reemplazo. Sin embargo, no descartaba poder continuar: “Tenía la esperanza de quedarme en el lugar que dejó libre Graciela Alfano, pero es decisión de la producción, no mía. Ahí ya no puedo hacer nada. Mis ganas siempre están, adoro a Ángel, al programa y a las chicas”, había declarado en diálogo con Ciudad.

Yanina Latorre en el vivo hizo una humorada y le pidió a Ángel de Brito que eliminaran a Cinthia del grupo de Whatsapp, ya que no pertenecía más al grupo laboral. “¿Ya bajaste a Cinthia del chat de WhatsApp?”, le preguntó picante al conductor. “¿La tengo que bajar?”, replicó De Brito. “Sí, vos bajaste del chat a muchas antes de que se vayan del programa”, disparó Yanina.

La respuesta a esta actitud no tardó en llegar y Cinthia manifestó su bronca: "No entiendo cuál es el sentido de festejar que alguien queda sin laburo... no hay que escupir para arriba", escribió vía Twitter.

No me uses para tus novelas @cinthifernandez

Te elimine del chat oficial pero bien sabes que estás en otro.

Y siempre supiste que era un reemplazo temporal. https://t.co/qIgnHDw2bg pic.twitter.com/P7o9u7N4VO — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 4, 2020

