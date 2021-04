Valeria Schapira habló de su dura historia familiar: "Mi papá murió de leucemia y mamá se suicidó"

Valeria Schapira reveló parte de su dura historia familiar y los difíciles momentos que atravesó, cuando apenas tenía 24 años.

La periodista de 50 años confesó que su papá Coco murió debido al cáncer y que su mamá, Mónica, tomó una terrible determinación seis meses después de su partida.

“Papá se enfermó de leucemia y se murió. Mamá se tiró por el balcón y la encontré yo”, dijo en el programa "Vino para vos" que conduce Tomás Dente por KZO.

Valeria Schapira aseguró que contar parte de su crudo pasado de esta manera, tiene que ver con no querer victimizarse. “Lo cuento así porque no me gusta victimizarme y porque sentí, en un episodio reciente, que no era para naturalizarlo pero que estaba bueno que pudiera traer estos temas como el suicidio que siempre se tapan, acercarlo a la gente de otra forma. No como esos secretos oscuros que guardan las familias. Ya lo liberé”, explicó.

Valeria Schapira reveló cómo hizo frente a este duelo

Durante su crudo relato, Valeria Schapira aseguró que su madre atravesó una profunda depresión y que nadie vio venir esa decisión tan tremenda.

"Nunca me enojé con ella, y con los años entendí que probablemente atravesara una depresión muy silenciosa", confesó la escritora.

"Yo en esa época vivía sola iba siempre a la casa de mamá, porque tenía esa culpita de ‘la dejé sola ahora que está pasando por eso’. Nunca imaginé que eso podía suceder. Con mucho trabajo interno, hace poquito decidí blanquear esta historia que es mi historia, pero en la que probablemente mucha gente se sienta acompañada. Creo que todos tenemos una misión y siento que la mía es comunicar", expresó.