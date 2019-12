Wanda Nara generó polémica en las redes por el valor de sus excéntricas botas

No es la primera vez que Wanda Nara genera polémica con su look. En general, suele usar prendas o accesorios que no pasan desapercibidos ya sea por su osadía, su color, su valor o por todo lo que eso conlleva.

En esta oportunidad, la excéntrica blonda se vio en vuelta en una polémica por el uso de unas botas bucaneras en donde predominan los brillos, tiras con herrajes y taco aguja de la firma Philiph Plane que además, tiene un precio exorbitante. Pero, ¿cuánto cuesta este par? Nada menos que 9.600 euros, es decir, bastante más que medio millón de pesos.