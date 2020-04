El drama de Yanina Latorre con uno de sus hijos: "Me dice que está deprimido"

Yanina Latorre reveló cómo viven en su casa la cuarentena y contó el drama de Dieguito, su hijo menor. “Dieguito entiende el aislamiento, pero un día me dijo que estaba deprimido. No va a romper el confinamiento, pero le afecta más que a su hermana no poder ver a sus amigos”, contó la panelista en LAM a la vez que Marcela Tinayre contó cómo es su aislamiento con Rocco, su hijo adolescente.

“Juega mucho a la PlayStation, creo que va a quedar tonto porque además está toda la noche despierto. Me está costando con él. Dieguito está igual que Rocco. Lo escucho gritar y pelear con una máquina. Hace poco me asusté y fui a su cuarto a decirle ‘flaco, no podés seguir peleando contra una computadora’”, disparó.