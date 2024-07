Después de varios días de especulaciones y rumores, Wanda Nara finalmente confirmó su separación de Mauro Icardi. En una reveladora conversación con Luis Ventura en el programa televisivo "A la tarde", la empresaria y figura mediática expresó cómo se encuentra sentimentalmente tras una década de relación con el futbolista.

Mientras Wanda Nara se sinceraba en televisión, Yanina Latorre, desde su programa "El Observador", lanzó una teoría sobre la crisis entre la mediática y el futbolista. Según Latorre, hay un entrelazado de relaciones y conflictos que involucran no solo a Wanda y Mauro, sino también a la China Suárez y L-Gante.

"Están alimentando un lío entre Wanda, la China, L-Gante e Icardi. En este momento no hay pedido de divorcio, puede ser una pelea más. Ella se envalentona cuando está acá en Buenos Aires y cada vez que vienen de vacaciones y tiene que volverse a Turquía", explicó Latorre.

La panelista continuó desgranando su hipótesis: "Cuando está acá, le gusta estar en Argentina. Cuando está acá y lo ve a L-Gante, quiere ir al boliche y chapar un poco con él. No se puede estar casada, vivir en Turquía, ser millonaria, ser botinera, amante de L-Gante y ser cantante", lanzó picante.

Según Latorre, el conflicto se intensifica con las interacciones entre los involucrados, especialmente después de que L-Gante grabara un tema con la China Suárez.

Los celos de Wanda Nara, el desencadenante de su nueva crisis

"Ahora que L-Gante grabó el tema con la China, (Wanda) está enloquecida. Vieron que él le pidió perdón en una historia, y Wanda respondió con ‘cuando la obsesión’. Después, la China, cuando la nombras o hablas de ella, te llama y te pide que no hables de su vida privada", lanzó Latorre.

A pesar de todos los rumores, la palabra más buscada llegó directamente de Wanda Nara, quien dialogó con el periodista Luis Ventura. "Le podés pedir a tu equipo que no hable tanta pavada. Estoy separada, ¿por qué solo inventan sin preguntar? Por motivos personales y de salud intenté una vez más. Te mando un beso", afirmó Wanda, despejando algunas dudas, pero dejando otras en el aire.

Yanina Latorre concluyó su teoría con una pregunta provocativa: "Mi pregunta es, ¿quién alimenta a que hablemos de ellos? Si la China no grababa el tema con L-Gante esto no pasa, no hay pedido de divorcio, eso que quede claro”.

VO