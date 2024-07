Wanda Nara y Mauro Icardi revolucionaron las redes sociales desde el lunes por la tarde cuando se reveló que la empresaria le habría pedido el divorcio a quién hasta es su marido y padre de sus dos hijas más chicas, Francesca e Isabela.

Esta nueva noticia logró que la abogada Ana Rosenfeld vuelva a entrar en la escena mediática, y, aunque dio indicios de la crisis, afirmó que hasta ahora “no hay divorcio en trámite”.

Ana Rosenfeld no realizará el divorcio de Wanda Nara

Según lo que se confirmó a través de Cora Debarbieri, la abogada Ana Rosenfeld no se haría cargo de este trámite “El tema del divorcio lo está haciendo otro abogado. Porque Ana Rosenfeld es amiga de los dos” confirmó la periodista.

“Ana no quiere quedar en una posición incómoda”, agregó la panelista de "A la tarde". A pesar de estas afirmaciones, muchos consideran que en realidad lo que sucede es que la licenciada no trabajaría en este caso porque todavía no recuperó su matrícula profesional.

El futuro de Wanda Nara

Mauro Icardi ya partió a Turquía nuevamente para realizar la pretemporada con el club donde tiene contrato, mientras que Wanda Nara se quedó en Argentina junto a Francesca e Isabela Icardi y sus otros 3 hijos fruto de su relación con Maxi López; ya que planea quedarse a vivir en el país.

En contrapartida con la decisión de la separación, Cora Debarbieri reveló que “Mauro está enamorado de ella y no está de acuerdo con esta separación, o con esta propuesta que le hace Wanda”, lo que podría abrir nuevamente la posibilidad de que el futbolista regrese al país, como ya se lo ha visto hacer en otras ocasiones cuando Wanda Nara tomó una determinación parecida.

Para cerrar la periodista contó: “Ella decidió remar la relación más por Mauro y por la familia que por ella misma” delatando que en sí Wanda Nara “ya tenía una determinación tomada desde que sucedió el affaire de Mauro Icardi con la China Suarez” concluyó de esta forma las primicias de la periodista.

