Wanda Nara brindó esta semana una entrevista con Telefe Noticias en donde habló sobre cómo se encuentra a nivel salud y cómo está atravesando su familia este duro monento.

"A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia. Yo sentía que si yo me caía se caían todos conmigo, porque estábamos muy shockeados todos. Me pasaba también con mis amigos. En un momento dije ‘me tengo que poner las pilas o voy a arrastrar conmigo a todos’. Y eso fue lo que pasó. De a poco, porque la verdad es que no tuve mucho tiempo. Tenía que ocuparme de mí", dijo la modelo, preocupada por su entorno.

Tras la nota, que rapidamente se replicó en todos lados, Zaira Nara decidió romper el silencio y hablar sobre el presente de su hermana.

La palabra de Zaira Nara tras el descargo de Wanda

La modelo fue abordada por "Socios del Espectáculo" y habló sobre el presente de su hermana luego de la entrevista en donde se mostró preocupada por su entorno.

"Wanda es una persona que piensa mucho en nosotros, a mí lo único que me importa es que esté bien y que no esté preocupada por nosotros", aseguró Zaira haciendo referencia a los dichos de la mediática.

"Yo estoy para bancarla. Le admiro el poder que tiene para bancarse tantas situaciones", destacó Zaira sobre la actitud que tomó su hermana mayor.

Por último, la modelo analizó la exposición que afronta por ser famosa y cómo la afecta: "Uno trabaja de esto y venís al evento sabiendo que tenés que dar la cara, y después hay muchas opiniones personales sobre uno, pero es parte del trabajo, estás expuesta. No se puede sólo contar lo lindo, cuando hay algo feo también hay que hablar", cerró.

VO