Este martes a la noche, Wanda Nara le brindó una exclusive entrevista a Telefe Noticias, en la cual abrió su corazón y contó varios detalles sobre la enfermedad que está enfrentando. Luego de ver la nota, Rodrigo Lussich cuestionó a la empresaria por brindársela a Telefe tras la final de MasterChef.

Si bien la conductora no quiso compartir su diagnóstico, en su primera entrevista tras los estudios confesó: “La verdad es que fue todo muy rápido para mí. Después de los Martín Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Lo primero que me dijeron es que no me podía subir a un avión, y no sabía por cuando tiempo”.

Imagen reciente de Wanda con sus hijos.

Además, la empresaria explicó por qué no quiso compartir su diagnóstico: “Fue todo muy de golpe, no sé si hablar, porque la gente te juzga, y prefiero guardármelo. Mi gente, mis amigos, están, ellos saben todo. Cuando este más fuerte lo voy a contar”.

La conductora en la final de MasterChef.

Por último, y después de descartar la posibilidad de denunciar a Jorge Lanata, Wanda Nara reflexionó: “Gente diciendo que lo filtraba yo, que lo estaba contado yo. Nunca jugaría con una cosa así, con un tema de salud. Hay un límite y es la salud. Pero me puse las pilas por mí y por los que me rodean. Siempre soy la más fuerte, la que le pone el hombro a todos, y en este caso lo tengo que hacer por mí”.

¿Qué dijo Rodrigo Lussich de la entrevista?

Luego de compartir algunas frases de la nota en Socios del Espectáculo, el conductor hizo una polémica reflexión: "Es llamativo que hable al otro día del final del programa que condujo (MasterChef)".

Para cerrar el tema, Rodrigo Lussich mencionó que Wanda Nara habría echo un pacto con la señal: "Casi que fue un pacto con el canal Telefe que le dio la posibilidad de conducir (por primera vez)".

J.C.C