Como cada año, la Met Gala 2024 logró reunir a las más importantes celebridades del mundo que deslumbraron con sus impactantes estilos.

Como es costumbre en este evento, cada nueva temporada se impone una temática y esta vez fue es "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Bellas Durmientes: el despertar de la moda) la elegida por Ana Wintour, su precursora.

Desde Shakira a Jennifer Lopez a Zendaya y Umma Thurman, las elegidas para desfilar de la excéntrica alfombra roja cumplieron a rajatabla el dresscode deslumbrando a los presentes con impactantes outfits, maquillaje y lo último en estilismo.

Met Gala

Para analizar esta red carpet, Max Jara, reconocido estilista creador de "Jara, taller de pelo", analizó los looks más icónicos de la noche y de las figuras más importantes de la velada.

"Si bien este es un evento donde se tiene que seguir una idea y una inspiración, me encanta que los estilistas, peinadores y maquilladores, van por la línea natural, no buscar eso impostado o acartonado. El maquillaje que se vea sano, natural, lindo, limpio con una finalización natural ¡me parece increíble! y a la vez eso matchea con el pelo, salvo unas pocas en la gala, el resto todas siguieron una línea natural y las que tienen hecho color también se ve natural, la iluminación, la finalización del color", dijo el estilista.

Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner

Rosalia

"Ni hablar de los peinados de esta textura que se usa ahora: wet look, mega melenas algo de lo que vengo hablando desde el año pasado. Si bien es un evento con cierta línea a seguir, también estas tendencias se pueden aplicar en la vida real, para eventos, novias, quinceañeras"

Shakira, un verdadero Ninfa Style



Jara analizó la elección de Shakira en su primera MET Gala. La cantante apareció vestida en un Carolina Herrera, rojo pasión, Con una manga súper fantasía, en línea con la temática que estaba se asociaba con lo extravagante. "Su pelo 'estilo ninfa style' están en tendencia. Son melenas súper naturales con reflejos que casi no se notan, con un efecto beach waves. Melena muy natural, pelos no tan tratados químicamente y que se lucen en cantidad, largo y volumen".

Shakira en su primera Met Gala 2024

El estilo dark de Zendaya

Zendaya fue otra de las figuras que causó sensación durante la Met Gala 2024. La protagonista de Euphoria se destacó también por su osado make up.

Zendaya

"Es un maquillaje, que ya lo hizo Pat McGrath para el desfile Schiaparelli, está muy en auge, que rememora a Los juegos del hambre: dark, sufrida, antigua. En el pelo tiene un fascinator, un rodete bajo para que se luzca, justamente, toda la teatralidad del look, el maquillaje y el vestido de Galliano" .

Zendaya

Jennifer Lopez y los cristales



Jennifer Lopez fue otra de las figuras que no defraudó con un look de Schiaparelli, en un diseño colmado de cristales. "Su maquillaje es súper teatral y está a la altura de la gala, con un make up “casi” no make up si. El peinado, un rodete, muy descontracturado. Se destacan este estilo de peinados más atrevidos, altos, como el que lleva JLO, bellísimo. Considero que la afina muchísimo y es muy diferente a lo que se pudo haber lucido en otras MET" .

Jennifer Lopez



El desacierto de Gigi Hadid

Según Max Jara, Gigi Hadid no acertó en su peinado sino que eligió un estilo pasado de moda: el bob.

Gigi Hadid

"Me hubiese gustado una súper melena pero tiene un bob muy años 40 ó 50, con brushing, rubio dorado, esfumado en las raíces. Eso hace que el color se vea natural".



Penélope Cruz y Umma Thurman

La actiz española no logró cautivar o su elección no fue bien recibida. "Penélope matchea mucho con Gigi Hadid con un pelo bob, estilo 50, fueron de las más peinadas de todas, cuando la mayoría no tenía esa onda".

Penélope Cruz

Uma Thurman



Uma Thurman logró la aprobación de todos los analistas de la Met Gala 2024 y Max no fue la excepción. "Es la princesa de la noche con ese vestido. Su pelo es un acierto, lleva un rodete descontracturado, mucha fantasía. El maquillaje, siguiendo la tendencia, make up no make up, muy glowie, natural que se vea fresco, radiante, sano".

Fotos: AFP