El glamur de Paris Hilton vuelve a brillar, pero esta vez con una luz diferente. A partir del 7 de enero, Paris in Love regresa a Universal+ con su segunda temporada, centrada en una etapa crucial y profundamente emotiva de la vida de la icónica socialité: su camino hacia la maternidad y la llegada de su primer hijo, Phoenix.

En esta nueva entrega, Hilton abandona parcialmente su conocida faceta de empresaria y estrella mediática para mostrar su lado más humano, revelando vivencias que la marcaron a fuego.

En la primera temporada, Paris in Love llevó a los espectadores detrás de escena de la deslumbrante boda entre Hilton y el empresario Carter Reum, un evento de ensueño que capturó la esencia de su vida glamurosa. Ahora, la serie da un giro hacia lo personal, mostrando cómo la socialité equilibra su carrera y la maternidad.

Hilton compartió en el reality el secreto mejor guardado de su vida: el proceso de gestación subrogada que culminó con la llegada de Phoenix en enero de 2023. En uno de los episodios, Paris conmueve al revelar cómo mantuvo el proceso en secreto incluso para su familia. "Le entregué mi vida entera a los demás durante mucho tiempo, por eso era importante que este momento fuera completamente mío", confiesa.

La segunda temporada también revela cómo la publicación de su autobiografía, Paris: The Memoir, impactó a su círculo íntimo. En el libro, Hilton aborda temas como el abuso que sufrió en su juventud, experiencias que había mantenido en silencio durante años. "Escribir este libro fue una de las cosas más difíciles que he hecho", admite.

Paris Hilton: de heredera a ícono multifacético

Nacida en el seno de una de las familias más influyentes de Estados Unidos, Paris Hilton no se conformó con el legado de los Hilton. Desde su explosión mediática en “The Simple Life” hasta su incursión en la música con el éxito “Stars Are Blind” y su papel en filmes como “House of Wax”, la socialité construyó una carrera versátil que la mantiene en la cima del espectáculo global.

Con esta nueva temporada de Paris in Love, Hilton reafirma su capacidad de reinventarse, mostrando una versión auténtica y poderosa de sí misma, lejos de los clichés que la definieron en el pasado, pero manteniendo ese espíritu divertido y jovial que siempre la caracterizaron. Una oportunidad única para conocer a la mujer detrás de los millones y los diamantes.

