Antonela Roccuzzo reveló en sus redes sociales una nueva obsesión: la lectura de las novelas de Colleen Hoover. Pero, ¿quién es esta autora que capturó la atención de la modelo y de millones de lectores alrededor del mundo?

Colleen Hoover es una escritora estadounidense que se ganó un lugar privilegiado en el corazón de los amantes de la literatura contemporánea. Nacida en Sulphur Springs, Texas, en 1979, Hoover comenzó su carrera literaria en 2012 con la autopublicación de su primera novela, "Slammed". Desde entonces, su éxito no ha hecho más que crecer, consolidándose como una de las autoras más influyentes en el género del romance y el drama.

Lo que distingue a las obras de Hoover es su habilidad para abordar temas complejos y emocionalmente cargados, como el amor, la pérdida, el trauma y la superación personal.

Los libros más destacados de Colleen Hoover

Entre sus títulos más destacados se encuentran "It Ends with Us", una novela que explora el doloroso tema de la violencia doméstica, y "Verity", un thriller psicológico que ahora se convirtió en el favorito de Antonela Roccuzzo. “Nueva obsesión desbloqueada”, comentó la modelo sobre el libro, arroban a la autora en su publicación en Instagram.

El estilo narrativo de Hoover, caracterizado por una prosa accesible pero profundamente emotiva, logra conectar de manera intensa con sus lectores, llevándolos a reflexionar sobre sus propias experiencias y emociones.

Así, mientras Antonela disfruta de sus momentos de lectura, muchos más se suman a la creciente legión de admiradores de una autora que no solo escribe historias, sino que también toca vidas.