CoolSculpting celebró sus diez años junto a las celebrities

El Four Seasons fue el escenario para festejar los 10 años del tratamiento líder en reducción de adiposidad localizada de la mano de la Dra. Lilian Demarchi y el Dr. Christián Sánchez Saizar dermatólogos y directores de Concepto Estético junto a celebridades y prensa entre las que se encontraban Ivana Figueras, Analía Franchin, Joe Miranda, entre otros.

Hoy, según los datos de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Dermatológica, al 86% de las personas les molesta el exceso de grasa corporal poniéndola como la principal preocupación estética.

En nuestro país, según el estudio realizado en 2018 por Allergan la adiposidad localizada es por lejos la preocupación estética #1 tanto de hombres como mujeres.Las investigaciones muestran que hoy la preocupación más común de la adiposidad localizada es el área abdominal y los flancos, comúnmente conocidos como flotadores.

CoolSculpting® desarrolló cabezales de aplicación que se adaptan a las áreas de preocupación como el abdomen, flancos, muslos, papada, brazos, cara interna de piernas, pantalón de montar y línea de corpiño eliminando las células grasas tratadas para siempre. CoolSculpting® es ampliamente reconocido como el tratamiento líder no invasivo para reducir la grasa rebelde, que aborda directamente las necesidades de los muchas personas que buscan una alternativa comprobada para controlar la grasa no deseada.

CoolSculpting® es el creador de la tecnología de congelación dirigida, conocida como criolipólisis, y es el primer dispositivo de criolipólisis, con respaldado con 20 años de investigación y desarrollo, evidenciado en 60 publicaciones científicas. Este procedimiento no invasivo es una forma innovadora de modelar el cuerpo mediante congelación de la grasa no deseada El tratamiento se realiza en 1 o 2 sesiones de 35 minutos sin tiempo de recuperación.

CoolSculpting® no es un procedimiento para perder peso y no debe reemplazar una dieta saludable y un estilo de vida activo. “Esta tecnología, pionera en el uso de criolipólisis para combatir la adiposidad localizada es capaz de solucionar uno de los mayores desafío estéticos lograr la destrucción selectiva de cúmulos de grasa de forma no invasiva en solo 1 sesión de 35 minutos y sin tiempo de recuperación”.

¿Qué puedo esperar? Resultados sin pasar por un quirófano y sin pos-operatorio. Consigue disminuir en promedio un 27% la grasa localizada en la zona tratada, con resultados visibles a partir de la tercera semana, con su punto óptimo a los tres meses.

El paciente ideal: aquel que tiene adiposidad localizada y no la puede eliminar con gimnasia, ni dieta, ni ejercicio. No es un tratamiento de reducción de peso, por eso no se recomienda a personas con sobrepeso. Un error habitual es pensar que la pérdida de peso y la reducción de grasa son lo mismo Y no es así Luego de hacer dieta y perder peso, las células se achican, pero su cantidad permanece estable por lo que cuando se vuelve a aumentar de peso, las células adiposas se agrandan. Coolsculpting es el único tratamiento que logra logra que las células tratadas se eliminan del organismo para siempre. Los resultados que se pueden obtener son muy similares a los de una liposucción pero sin pasar por un quirófano y sin pos-operatorio.