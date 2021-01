La decisión de Guillermina Valdés al enterarse que su hija es celíaca

Guillermina Valdés contó el cambio que hizo en su vida luego de enterarse que Paloma, su hija de 18 años fruto de su vínculo con Sebastián Ortega, es celíaca.

La modelo reveló que ese fue el motivo por el que decidió dejar de consumir glúten y compartió la receta de uno de sus platos ideales para quienes tienen la misma afección, o para quienes simplemente quieren dejarlo.

"Desde que me enteré que mi hija es celíaca, no como glúten. Y me siento súper. No soy de comer procesados, pero cuando me dan ganas..." comentó la empresaria de 43 años en sus stories.

Luego, la pareja de Marcelo Tinelli contó el paso a paso para el preparado de una pasta libre de glúten: "Consigo estos fideos de kale, cocino el tofu con manteca clarificada y soja, oliva, y mix de semillas trituradas más cúrcuma".

El gesto de Lolo Tinelli con su hermana celíaca

Lorenzo Tinelli demostró total compañerismo con Paloma Ortega, quien fue diagnosticada de celiaquía. El menor de la familia ensamblada ayudó a su hermana a encontrar alimentos que pudiera comer sin afectar su salud.

"Desde que nos enteramos que una integrante de la familia es celiaca, todos tratamos de comer “gluten FREE”, y nos sentimos muy bien. Este vídeo no es actual, es un recuerdo que acabo de encontrar", expresó la modelo.

En el video, se lo puede ver al protagonista de esta nota hablándole directamente a la hija de la empresaria: "Hola Palo. Estos pochoclos con gluten free están muy ricos. Acá dice gluten free".

Totalmente orgullosa, Guillermina Valdés compartió en su cuenta oficial de Instagram este lindo recuerdo en el que enseña cuán unidos son entre sí.