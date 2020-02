Clima astrológico para el domingo 16 de Febrero

Geminis, Libra, Acuario: aprendan a decir que no. No tienen la obligación de ir a reuniones que no quieren ir, estar con gente que no quieren estar, solo para satisfacer las expectativas (yo le llamaría demandas) de los demás. El Sol en Acuario invita a escuchar el deseo, a ser un poco más egoísta y pensar en vos. Entonces sí, lo que brindas a los demás es genuino y sincero. Si estás en un lugar es porque lo elegiste, y te sentís bien, y eso se refleja en tu cara.

HOY ES TORMENTA ESPECTRAL AZUL en el Calendario Maya

La felicidad es una descarga electroquímica del cerebro. Date un electroshock de felicidad.

Aunque no lo creas, la felicidad es algo cerebral. Cuando eres feliz se activan ciertas zonas de la corteza cerebral y se producen descargas electroquímicas que activan toda la red neuronal. Puedes provocar esta felicidad conectándote con cosas positivas que le recuerden a tu cerebro que es feliz. Admirar la belleza, meditar, practicar algún hobbie que te apasione, danzar, son todos estímulos que provocarán impulsos electroquímicos que te llevarán a un estadio de paz mental, armonía y bienestar.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Todos los días recibo un electroshock de felicidad y comienzo el día con alegría.