Clima astrológico para el domingo 23 de febrero

Luna Nueva en Piscis, a veces sentís como que caminas en la oscuridad, sin dirección y sin conocer el camino. La intuición es el remedio para la falta de certezas. Confía en tu voz interior.

Venus en Aries: romanticismo, ternura, demostraciones de amor, y una sensibilidad a flor de piel. Tiempo de valorar lo que tienen en casa. Los hijos son la alegría del hogar y traen nuevas energías a la pareja.

HOY ES ENLAZADOR DE MUNDOS BLANCO en el Calendario Maya

Cuando eres feliz, no importa en que lugar del mundo vivas, llevas tu felicidad de viaje a ese lugar.

Las personas felices siempre están bien, se adaptan a todo tipo de circunstancias, encuentran en todo motivo de regocijo. Las personas insatisfechas no importa cuanto tengan, o lo que les falte, siempre encontrarán excusas para quejarse. La felicidad y la insatisfacción son dos estilos de vida. Las personas insatisfechas llevan su insatisfacción de viaje, como una mochila. Las personas felices, en cambio, tienen la cualidad de sembrar la alegría en la tierra que pisan, no importa que tengan que empezar desde cero, no importa cuanto tiempo les lleve su viaje, ellos estarán siempre contentos. Este tipo de personas son las que sanan el mundo.

AFIRMACION DEL DIA

La alegría es mi Ley de Vida, irradio y contagio felicidad a todos los que me rodean. Soy un reactor nuclear de bienestar.