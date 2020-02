Clima astrológico para el domingo 9 de febrero

Luna Llena en Acuario: parar la cabeza, no pensar tanto, dejar de darle vueltas a las cosas. Simplemente estar en el momento presente disfrutando de los afectos. Soltar el control de como deberían ser las cosas, bajar las expectativas y sorprenderte con las demostraciones de amor repentinas.

Aries, Leo y Sagitario: ideas creativas en el campo laboral. Lo imposible se hace posible con imaginación y ganas. Busquen socios emprendedores.

HOY ES HUMANO AUTOEXISTENTE AMARILLO en el Calendario Maya

En la vida todo tiene un precio. Pero tu felicidad no tiene precio.

Por nada pierdas tu capacidad de reír. No vendas la risa a ningún precio. La gente vive detrás de valores errados pensando que eso les dará felicidad. Pero lo curioso es que cuando obtienen sus deseos (sus caprichos), no se sienten satisfechos (lo deseado nunca es como uno lo imagina). Entonces vuelve a correr una loca carrera detrás de nuevos deseos. Es tiempo de parar y mirar en tu interior. La felicidad que te propongo proviene del adentro, es una felicidad que perdura, que es inalterable, y que siempre estará ahí cuando cierres los ojos y mires dentro de tu Ser. Cuando pierdas la felicidad date cuenta que estás pagando un precio muy alto y que no vale la pena, sea lo que sea. Recupera la alegría, tu “ananda”, que en sánscrito significa: estado de bienaventuranza.

AFIRMACION DEL DIA

Mi esencia es “ananda” bienaventuranza. Nada externo me modifica. Pase lo que pase yo estoy siempre sonriente y soy feliz.