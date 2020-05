Clima astrológico para el lunes 25 de Mayo del 2020

Tauro: la autoconfianza comienza por casa. Cuando te sentís segura de vos misma no necesitas la aprobación de los demás, entonces la relación con los otros no te genera dependencia. Desde este lugar te relacionas con la persona amada desde un lugar de paridad.Capricornio: una semana de mucho trabajo. Es verdad que no te alcanzan las manos ni las horas del día para cumplir con todo. Pero todo este esfuerzo da sus frutos. Aries: soñar despierto siempre fue lo que te impulso a crear un futuro diferente, no abandones tus sueños. Leo, tu gran corazón encuentra reconociemiento en los demás que saben lo buena persona que sos.

TIERRA ENTONADA ROJA en el Calendario Maya

El éxito no depende tanto del azar, si no de la creatividad que tengas para generar oportunidades en un vida.

Si ya eres creativo, ahora debes ser creativo a la hora de mostrar tu creatividad. Muchos artistas, por ejemplo, son muy talentosos en su arte, pero se sienten frustrados a la hora de ofrecer lo que hacen y generar recursos para ganarse la vida. Se creativo también en esto, imagina estrategias para que lo que haces llegue a la gente, para que tu creatividad encuentre un lugar en el mundo y sea bien recibida.

AFIRMACION DEL DIA

Expando mis ideas para generar nuevos recursos.