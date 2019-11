Clima astrológico para el martes 26 de noviembre

Sol en Sagitario, en búsqueda de la identidad y el propósito de vida. Atención Tauro la oposición de Mercurio, el planeta de la comunicación y las finanzas y Marte, genera ciertos roces con compañeros de trabajo y superiores. Antes de discutir pensa si es tan importante defender tu punto de vista. Tal vez prefieras darles la razón y terminar el asunto ahí. Piscis: suerte en los juegos de azar, acertada intuición.

HOY ES TIERRA RESONANTE ROJA en el Calendario Maya

Sin ángeles, la tierra sería un páramo desierto.

No me puedo imaginar la Tierra sin ángeles. ¡Que lío sería! Los ángeles nos salvan de nosotros mismos, como unos hermanos mayores que nos advierten cuando vamos a trastabillar en algunas de las aristas de la vida. Si no fuera por los ángeles los hombres se autodestruirían en un segundo con sus guerras y locuras. Los ángeles equilibran la energía del Planeta, y están allí en los focos de conflicto, evitando que por nuestra ignorancia nos causemos más daño. Bombas atómicas, armas químicas… somos como un niño de tres años con un revolver en la mano. También en nuestras propias equivocaciones cotidianas, siempre hay un ángel ahí, avisándonos antes de cometer un error que podría ser irreparable para nosotros.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Visualizo a los ángeles rodeando al mundo y elevando la energía del Planeta Tierra.

Por Brujito Maya