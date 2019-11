Clima astrológico para el martes 5 de Noviembre

Sol en Escorpio, con Mercurio retrógrado. ¡Cómo se pone la gente con el Mercurio retrógrado! Aparece el temor por el dinero, el miedo a la carencia, no querer gastar por las dudas de no llegar después a fin de mes. Relajen un poco que no es para tanto. No lloren tanto y aprovechen el envión Solar que es un estímulo de vida, especialmente positivo para las Cancerianas, Piscianas y las queridas Escorpianas.

HOY ES GUERRERO CRISTAL AMARILLO en el Calendario Maya

Los ángeles no saben decir que no.

Una vez un maestro metafísico me preguntó: ¿sabes cual es la diferencia entre los ángeles y nosotros? Que los ángeles no saben decir que no. Ellos son Puro Amor, por eso no pueden negarse a nuestras oraciones. A cada ruego el ángel contesta: sí. Pero no debes molestar a los ángeles con pedidos mezquinos, los ángeles no están para complacer tus caprichos. Pide de corazón y se te dará. Elije cuidadosamente tus pedidos, sabe que cada pedido que hagas se te concederá. Cuida que tus pedidos no perjudiquen a otras personas, porque los ángeles no pueden favorecer a unos sí y a otros no, eso va en contra de la ley del libre albedrío. Trabaja conscientemente con los ángeles para transformar tu vida y el mundo. Cuando pides algo una legión de ángeles está corriendo en tu ayuda.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Pido asistencia a mis ángeles con conciencia, haciendo uso responsablemente de la herramienta que los ángeles me proveen todo el tiempo.

Por Brujito Maya