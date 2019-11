Clima astrológico para el miércoles 13 de noviembre

Venus en Sagitario con el auspicioso tránsito de Júpiter. El amor sonríe a las Arianas, Leoninas y Sagitarianas. El deseo y la pulsión sexual mantiene unida a la pareja. Todas las discusiones se resuelven en la cama. Saturno y Plutón en Capricornio, afectando también a Virgo y Tauro con el tránsito de Urano. De a un paso por vez. Anda sacando el trabajo de a poco, empezando por las prioridades, lo demás quedará para mañana.

HOY ES SEMILLA RESONANTE AMARILLA en el Calendario Maya

En los momentos difíciles, puedes sentir las alas de un ángel envolviéndote como un manto protector.

Más de una vez, en los momentos más difíciles de tu vida, seguramente has sentido la presencia de un ángel acompañándote. Son los momentos de crisis dónde elevamos la mirada al Cielo y decimos: ¡Señor, ayúdame! Y nuestras oraciones son correspondidas, y Dios envía una legión de ángeles en nuestro socorro. Muchas veces los ángeles actúan de manera invisible, tan imperceptiblemente que no notas su presencia, sin embargo un ángel está a tu lado, evitando que tomes determinados caminos que te traerían penurias, susurrándote al oído la mejor opción ante cada decisión. Y aún cuando me equivoco los ángeles me envuelven con sus alas, amortiguando los golpes de las caídas.

Siempre hay un ángel acompañándome y envolviéndome con sus alas.