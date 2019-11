Clima astrológico para el viernes 22 de noviembre

La Luna en Libra a partir del mediodía, y acompañándolas el sábado, baña con un haz de luz a las librianas, geminianas y acuarianas. Exaltación de lo femenino y la sensualidad. Poder de atracción. Brillo propio. Con suavidad conquistaran tocar el corazón de la persona deseada. Con Marte y Mercurio en Escorpio, reciben la envión que necesitaban para concluir lo comenzado. Apoyo desinteresado de terceros que quieren verte triunfar. Maduración de las ideas. Todo confluye para que este sea tu mejor momento.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO ELECTRICO ROJO en el Calendario Maya

Aunque te encuentres hundido en el más profundo infierno, los ángeles volarán hasta allí para rescatarte.

Hace unos años vI una película que me impacto profundamente: “Más allá de los sueños”, con Robin Wiliams. El protagonista descendía hasta el mismo infierno para rescatar a su mujer que se encontraba enajenada y perdida, en una escena bella y dolorosa, como un retrato de “La Divina Comedia” del Dante. El infierno se mostraba como un reflejo de nuestros temores más profundos y nuestras miserias. Casi como el infierno individual por el que cada uno atravesamos. Y fue el amor el que lo salvo, salvándola a ella, se salvó también a sí mismo. No importa las circunstancias que estés viviendo, aunque sientas que te encontrás hundido en el peor infierno, pide a tus ángeles que te rescaten, y ellos volarán hasta ti y te extenderán su mano. Por tu parte, tú tienes que extender también la tuya hacia ellos, agarrarte con fuerza y no soltarte. Los ángeles te llevarán desde el mismísimo infierno hasta el paraíso celestial.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

El Cielo y el infierno son estados de conciencia. Extiendo la mano hacia los ángeles para que ellos me eleven hasta el mismo Paraíso.

Por Brujito Maya.