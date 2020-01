Clima astrológico para el viernes 3 de enero

Viernes. 3 de enero

Venus en Acuario: confía en la citas a ciegas y el buen criterio de tus amigos para presentarte gente. Si estas siempre con el "no" y a la defensiva ¿Cómo pensás conocer al hombre o la mujer de tus sueños? Salidas sociales y nuevos buenos conocidos. Complicidades.

Aries, Leo, Sagitario y un poco de suerte y azar, un poco de trabajo y dedicación, una pizca de estar en el lugar adecuado con la persona correcta, es la receta perfecta para dar con el trabajo ideal.

HOY ES AGUILA RITMICO AZUL en el Calendario Maya

Las señales de lo que tienes que hacer en la vida están todo el tiempo delante de ti, como carteles luminosos. Solo tienes que aprender a ver.

Aunque no lo creas, el Universo te está diciendo todo el tiempo lo que es mejor para ti, te está susurrando… gritando el camino. Sacate las anteojeras. Sacate las orejeras. No te aisles. Conectate con el mundo, con lo que te rodea. ¿Qué señales se repiten? ¿Qué mensajes se reiteran a tu alrededor? Si en un día les cinco veces la palabra dentista, no esperes que te agarre un dolor de muela ¡Ve al dentista! Cuando empieces a seguir las señales, una cosa te llevará a la otra e irás por la vía rápida de la vida.

AFIRMACION DEL DIA

Escucho las señales del Universo, siempre recibo una Guía Superior.