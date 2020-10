A los 19 años falleció el actor Archie Lyndhurst

Una nueva tragedia vuelve a sacudir al mundo del espectáculo, al conocerse la muerte de Archie Lyndhurst, un joven actor de 19 años, hijo del reconocido comediante británico, Nicholas Lyndhurst.

"Lamentamos mucho tener que decirles que Archie Lyndhurst, quien interpretó tan brillantemente a Ollie en So Awkward en CBBC, ha muerto muy tristemente después de una breve enfermedad. Archie será muy extrañado por todos los que trabajaron con él y por todos los fanáticos que se rieron junto con Ollie en el programa", reveló la cadena BBC a través de sus redes sociales.

