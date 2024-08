Los 14 días de Felipe VI en Mallorca con su amante

Felipe VI se encuentra disfrutando del verano en Palma de Mallorca donde va a competir en la Copa de Vela con su 'Aifos'. El rey practica este deporte desde muy chico ya que su papá, Juan Carlos, lo involucró en el.

Felipe pasaba todos los veranos en la isla balear con sus padres y hermanas. El rey tiene hermosos recuerdos de esa época, como por ejemplo, su primer amor y algunos romances secretos pasaron en esos veranos.

Letizia Ortiz se llevó un gran partido ya que Felipe VI siempre fue atractivo. Tenía a varias mujeres detrás de él, el actual rey tiene las mismas cualidades que Juan Carlos, pero con la diferencia de que nunca engañó a su pareja.

El rey Felipe VI

Hace unos años, se dio a conocer una noticia que estaba guardada bajo siete llaves. Estamos hablando de la relación entre Felipe, cuando era príncipe, con una actriz internacional muy conocida. Fue un amor de verano que nunca llegó a los medios de España ya que Zarzuela los logró silenciar.

El amor de verano de Felipe VI fue una actriz internacional

Felipe VI vivió un romance fugaz con la actriz Gwyneth Paltrow. Esto pasó hace años en la ciudad de Mallorca y todo sucedió en uno de los restaurantes favoritos del actual rey de España. Ambos estaban disfrutando de un arroz en Sa Cranca, lugar situado en el paseo marítimo de Palma.

Gwyneth Paltrow la actriz con la que Felipe VI tuvo un romance fugaz hace unos años

Hace 21 años, los reyes y padres de Felipe, cenaban arroz a banda en ese restaurante. En ese entonces, el príncipe conoció a la actriz oriunda de California. Gwyneth Paltrow fue invitada por Rosario Nadal, en ese momento casada con Kyril de Bulgaria y muy vinculada a la Casa Real.

Además en esa cena estaban presentes el cantante de Coldplay Chris Martin, que luego se convertiría en el marido de la actriz, las infantas Cristina y Elena, y Jaime de Marichalar.

Felipe VI, hace 21 años, se enamoró de una actriz californiana

Felipe y Gwyneth se enamoraron al instante de verse y mantuvieron encuentros clandestinos durante todo ese verano. Una amiga de la actriz aseguró en su momento que "a Gwyneth le gustaba Felipe, pero al darse cuenta de las posibles complicaciones, no lo dudó y salió huyendo".

Además esa amiga de la actriz también aseguró que "estaba loca por Felipe. Es guapo y rico, el tipo de persona de la que podría enamorarse". La relación entre Felipe y Gwyneth quedó solo en ese romance de verano, no prosperó.

Juan Carlos I y su hijo, Felipe VI

Después de 14 días en los cuales no salían de la cama, no se volvieron a ver nunca más. Fuentes aseguran que, hasta el día de hoy, Felipe VI y Gwyneth mantienen un vínculo cordial de amistad. Si este romance prosperaba, Juan Carlos iba a mover cielo y tierra para que se termine ya que no se imaginaba a la actriz como Reina de España.

