La serie "Máxima", realizada por Antena 3, ya está de estreno en prime time en el exterior. Hablamos de una superproducción holandesa basada en la vida de la reina de Países Bajos, Máxima de Holanda.

La serie cuenta, en seis capítulos, los años de Máxima en Argentina y Nueva York hasta su compromiso con el rey Guillermo Alejandro. "Máxima" se convirtió en una de las producciones más elogiadas, por los periodistas especializados, en la última edición del festival de Cannes.

Son tres las actrices que interpretan a Máxima, en sus diferentes edades, en la serie. La misma está compuesta por seis capítulos de 50 minutos de duración.

Máxima junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro

"La serie está basada en el libro 'Máxima Zorreguieta. Madre Patria' de, la periodista holandesa, Marcia Luyten" contó en una entrevista Saskia Diesing, una de las directoras de la serie.

Además comentó que "Ella (Marcia) investigó a fondo y habló con la familia, amigos y colegas de Máxima, por lo que es bastante verídica. Pero, por supuesto, no sabemos exactamente lo que ocurrió a puerta cerrada, así que nosotros le dimos nuestra propia interpretación", explicó la directora.

"Como muchas cosas de la historia son dramatizadas o inventadas, lo consideré ficción desde el principio. Deliberadamente no investigué demasiado sobre su pasado, para poder seguir contemplando la historia con la mirada de un extraño neutral", comentó Saskia.

Las escenas que la reina Máxima no quiere que sus hijas vean

En la misma entrevista, Saskia Diesing, explicó que como "no parecía muy sostenible volar a Argentina con todo el equipo" se decidió que lo mejor era "rodar las escenas de Buenos Aires en Madrid. El cámara voló a Buenos Aires para conseguir algunas tomas exteriores y clips de sonido".

Luego contó como hicieron las escenas de Nueva York, "Para la historia de Nueva York solo rodamos en esta ciudad las escenas exteriores, y las interiores las grabamos en Países Bajos", explicó la directora.

Delfina Chaves interpreta a Máxima en la serie

En el momento que le preguntaron si creía que la reina iba a mirar la serie, Saskia dijo que "Máxima ya ha dicho que no la verá. Entiendo que lo diga, porque así tampoco tiene que decir lo que piensa ella", y aunque la reina no quieren que sus hijas la vean, la directora contó que "he tenido en cuenta que sus hijas sí la verán".

Máxima junto a el rey Guillermo Alejandro y sus hijas, las princesas Ariane y Amalia

Y concluyó con que "Hay escenas íntimas en la serie y pensé que era importante, en parte por esa razón, que esas escenas fueran de buen gusto". La razón sería que se imaginaron, al momento de realizar el producto, que las hijas de la reina verían la serie.

C.S.