Shakira ha tenido diferentes parejas a lo largo de su vida, pero una de las más importantes fue con Antonio De la Rúa. La cantante estuvo de novia con el hijo del expresidente argentina entre el año 2000 y el 2010. Si bien el argentino le pidió matrimonio, nunca llegaron a casarse.

Luego, la vida amorosa de la cantante de "Pies descalzo" estuvo signada por su matrimonio con Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos, Sasha y Milan, y actualmente se encuentra divorciada. Ahora, la colombiana vive con sus hijos en Miami y para el Día de las madres mostró una postal muy especial.

"Hoy quiero celebrar a todas las mujeres que dan y nutren la vida, porque todas, con o sin hijos, sabemos cuidar y luchar por los que dependen de nosotros. Y a Milan y Sasha, los dos soles de mi vida, gracias por iluminarla y acabar de completarme", escribió en su cuenta de Instagram.

La reacción de Antonio De la Rúa

La publicación de la artista tuvo un fuerte impacto y recibió múltiples comentarios: "Futbolistas no salieron", "Menos Fútbol, más música", "Milan y Sasha no pudieron haber tenido una mejor mamá", "Me encanta esta complicidad", "Esta foto dice todo…más que bien para el día de la madre", "Hermosa flia", "Lo has debido hacer muy bien para que esta foto se de… feliz día!", entre otros.

Además, entre las celebridades que le dieron like a la publicación de Shakira se cuentan Lali Espósito, la China Suárez, Antonela Roccuzzo, Alejandro Sanz, J Balvin, pero el like que más llamó la atención fue el de Antonio De la Rúa. Si bien el hijo del expresidente no comentó ni se conoce que estén en contacto, esta acción no pasó desapercibida para los internautas.