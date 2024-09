Los estándares de belleza siguen vigentes hoy en día, y estos no distinguen ni edades, ni profesión, ni género aunque en general las más afectadas son las mujeres y aún más las famosas.

Diversas figuras del espectáculo se exponen a tratamientos muy perjudiciales para la salud, para poder alcanzar las imposiciones del "cuerpo perfecto". La presión más habitual que enfrentan las famosas, es la de llegar el peso ideal y lucir un cuerpo tonificado, sin importar cual sea el medio para conseguir esto.

La droga Ozempic, cuyo nombre genérico es semaglutida, conocido como limitador de glucagón-1. Originalmente fue diseñado para tratar la diabetes tipo 2, pero recientemente, se descubrió que tiene beneficios para la pérdida de peso. Esta última observación llegó a diversas famosas, quienes la están usando por el anterior motivo. El consumo sin prescripición de esta droga puede causar efectos secundarios como: náuseas, mareos, reflujo, calambres abdominales, pancreatitis, estreñimiento, retraso en el vaciamiento gástrico y en el peor de los casos tumores en las tiroides y cáncer.

El terrible episodio de salud que atravesó Lottie Moss por consumir la droga para adelgazar

Una de lás figuras que fue víctima de las consecuencias de los peligrosos estándares de perfeccción física fue Lottie, la hermana de la reconocida modelo Kate Moss. En los últimos días la jóven compartió con su seguidores su trágica experiencia consumiendo esta droga para bajar de peso.

Lottie Moss, es una joven de 26 años, que, al igual que su reconocida hermana Katte Moss, es modelo. Recientemente, la influencer, habló de los traumáticos episodios que vivó tras consumir Ozempic.

En uno de los episodios de Dream On, el podcast en donde ella crea contenido, dio detalles del calvario que atravesó. "En el episodio de esta semana de Dream On, me abro y te digo la verdad sobre mi experiencia con Ozempic. Esta es una tendencia en este momento, y las celebridades y los medios de comunicación han normalizado tomar este medicamento, así que creo que es importante compartir mi experiencia", escribió la modelo en la descripción del video que subió en su cuenta oficial de Instagram.

En la misma oportunidad, la hermana menor de Kate Moss, expresó que hace unos meses atrás no se sentía a gusto con su cuerpo y que una amiga le ofreció ayuda. Ese fue el momento en el cual comenzó a consumir esta droga: "La cantidad que yo tomaba era para personas que pesan 100 kilos o más, aunque yo estoy en el rango de los 50. Te lo inyectan en la pierna". Además agregó: "Terminé en cama durante dos días, me sentía muy mal. No fue una pérdida de peso saludable". Este cuadro empeoró ya que tuvo que ser internada de urgencia a causa de deshidratación y convulsiones.

Sin dudas, en muchos aspectos, la sociedad cambió y evolucionó, pero lamentablemente, en cuanto exigencias de belleza se trata, siguen existiendo y aún ponen en riesgo la vida de muchas personas.

