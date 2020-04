Así transcurre la cuarentena la escritora Ana Viladomiu en la Pedrera

Podría ser ficción, pero no lo es. Podría ser el guión de una película taquillera de Hollywood, pero no lo es. Es la realidad de Ana Viladomiu que supera la imaginación de cualquier director de cine. Es parte de la vida de una escritora española que pasa el confinamiento para combatir el avance del coronavirus en su hogar en La Pedrera, el edificio construido en 1906 por Antoni Gaudí en el paseo de Gràcia de Barcelona.

"La Pedrera cierra sus puertas y yo me quedo dentro, como guardiana”, escribió Viladomiu el 13 de marzo en su cuenta de Instagram, el primer día que este edificio histórico cerró al público por la cuarentena. Un complejo que normalmente recibe alrededor de 3.000 visitantes diarios (1,3 millones en 2019), pero que ahora se vio obligado a contar sólo con una, que aprovecha esta "mala racha" para mostrar vía redes sociales "cómo es vivir en uno de los lugares más famosos del mundo".

En las imágenes de Viladomiu se puede apreciar en detalle toda la arquitectura diseñara por Gaudí, así como también una privilegiada vista de la céntrica Barcelona, donde con mucha timidez se acerca la primavera.

“La Pedrera en realidad son dos edificios, con dos entradas diferentes y dos escaleras, con la peculiaridad que Gaudí creó una fachada cortina que unía los dos. En el de la esquina de paseo de Gràcia vivo yo y en el otro; al que se entra por la calle Provença, vive otra vecina. Los primeros días nos veíamos, pero ahora, tal y como están las cosas, ya no. Estoy totalmente sola. Bueno, con los vigilantes jurados que se turnan las 24 horas del día, pero no tengo contacto con ellos”, aclaró Viladomiu en diálogo con el diario El País.

"Me vine a vivir aquí por amor a mi marido, pero al principio la idea no me gustó nada. No me sentía bien. Lo que nunca pensé es que después de que él se fuera a vivir fuera de Barcelona y mis hijas, de 30 y 28 años, se marcharan con sus parejas, sería la única de la familia en continuar aquí. Tampoco, que me quedaría sola en el bloque y mucho menos que estuviera encerrada tanto tiempo, sin nadie más”, explicó Viladomiu.

Asimismo, la escritora aseguró que está sorprendida por el silencio que hay: “En La Pedrera hay mucho ruido siempre. Por el día los visitantes recorren el edificio, incluso llaman a mi puerta para visitar mi casa y me hacen fotos cuando me asomo por la ventana. Y durante los meses de verano hay visitas nocturnas con proyecciones de luz y sonido en la azotea. Ahora, nada de nada. El silencio es tal, que cuando camino y oigo mis pasos casi me asusto. Es bestial. Lo que más ha cambiado estos días es el sonido”. Y sobre los turistas dijo: “Nunca han sido un problema para mí, me siento acompañada, pero, la verdad, es que para nada los echo de menos”.

“La experiencia y situación que estoy viviendo estos días se verá reflejada en lo que estoy escribiendo. En esta nueva novela se hablará de una Pedrera con coronavirus”, explica. “Por mi trabajo, estoy acostumbrada a pasar muchas horas sola y me siento cómoda sola, al menos estos primeros días; quizá dentro de unas semanas, cambiaré, pero, me está costando mucho escribir. Las noticias son terribles y hacen difícil escribir según qué cosas. Lo intento, pero no consigo concentrarme. Es una autoficción, en la que hay cosas que no son reales, pero siempre con un sentimiento de verdad y explicaré mi soledad de estos días. Tengo muchas horas libres, pero estoy más pendiente de las noticias, de las series y de las redes sociales. Me está costando mucho concentrarme, pero estoy en ello, es mi trabajo”.