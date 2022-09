Confirman el romance del hijo de Michael Jordan y la ex esposa de Scottie Pippen

Larsa Pippen, ex esposa del icónico jugador de los Chicago Bulls Scottie Pippen, era emparentada sentimentalmente con Bronny James, hijo mayor de LeBron James, actual estrella de Los Ángeles Lakers que manifestó su descontento. Sin embargo ella se encargó de desmentirlo y estos trascendidos quedaron en la nada.

Ahora, TMZ confirma que la mujer de 48 años está viviendo un apasionado romance con Marcus Jordan, de 31 años e hijo de la leyenda de la NBA, Michael Jordan. Dato no menor ya que el ex de Larsa, si bien ha sabido ser muy cercado a "Air Jordan" desde hace un tiempo están enemistados públicamente.

Larsa Pippen junto a Marcus Jordan, la fotos que confirman el romance. (TMZ)

Las fotos que publica TMZ Sports (Deportes) fueron tomadas el pasado domingo 4 de septiembre en el restaurante japonés ZUMA, de la ciudad de Miami. Fue durante un almuerzo y ambos estaban sentados uno al lado del otro, muy cómplices.

Larsa Pippen almuerza con Marcus Jordan, la fotos que confirman el romance. (TMZ)

“Testigos oculares nos dicen que estuvieron allí durante unos 45 minutos y que no había signos evidentes de gestos de afecto en público entre ellos. Sin embargo, nuestras fuentes dicen que Larsa parecía estar tratando de mantener un perfil bajo y se puso un poco asustadiza cuando se dio cuenta de que la gente la había visto o estaba tomando fotos”, publicó TMZ.

Porqué se pelearon Michael Jordan y Scottie Pippen

Michael Jordan y Scottie Pippen supieron ser muy amigos y brillaron como compañeros en la época gloriosa de los Chicago Bulls, donde en los años 90 cosecharon seis títulos en ocho años. Sin embargo en la actualidad se encuentran distanciados y tras el documental "The Last Dance", esto ha ido de mal en peor.

Pippen aseguró haber vivido un calvario en los años en los que acompañó a Jordan en los Bulls y hasta ha manifestado haberse sentido humillado. Peor aún, tras ver que se lo ha glorificado a Jordan en el documental de Netflix, mientras que el resto del equipo ha pasado a un segundo plano.



"Los dos últimos episodios se emitieron el 17 de mayo. Al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes ni a mí ni a mis orgullosos compañeros de equipo. Y Michael merece una gran parte de la culpa por eso. Los productores le habían otorgado el control editorial del producto final. El documental no podría haber sido publicado de otra manera. Él era el protagonista y el director", dijo Pippen.

Quedó en evidencia que no estaba de acuerdo con el foco que se le ha dado a The Last Dance: "Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos. Aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance", remarcó Scottie.

La noticia de la confirmación del romance entre Marcus Jordan, hijo de Michael, y Larsa Pippen, ex de Scottie, podría volver a marcar la grieta entre estas dos estrellas.

¿Qué les parecerá este romance?