Conmoción por el fallecimiento de Diana Rigg, diva de la TV internacional

Diana Rigg falleció a los 82 años y su partida generó conmoción en el mundo de la televisión y el cine. La actriz británica era reconocida por sus interpretaciones en clásicos como Los Vengadores en 1965, 007 al servicio de su Majestad en 1969 y Mother Love en 1989.

La celebridad internacional partió como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado en marzo del 2020. Fue cofundadora y directora de United British Artists, la asociación británica de actores, además de ser pionera en la reivindicación de igualdad salarial.



"Rigg era un miembro amado y admirado de su profesión, una fuerza de la naturaleza que adoraba el trabajo con sus compañeros. Va a ser muy extrañada", señaló su agente en un comunicado oficial.

Según informó su representante, la artista murió pacíficamente a primera hora de la mañana del jueves: "Estaba en casa con su familia, que ha pedido privacidad en estos momentos difíciles". Tuvo una carrera brillante con algunas de las más ilustres compañías de teatro del Reino Unido.

Sus últimas apariciones en ficciones de éxito

Diana Rigg fue elegida en 1999 como la mujer más sexi de todos los tiempos en una votación de la Revista TV Guide en Estados Unidos. "Convertirme en un símbolo sexual de la noche a la mañana, me sorprendió", expresó la actriz en diálogo con The Guardian.

Su aparición en Game of Thrones como la regente "Olenna Tyrell", matriarca de la casa Tyrell, entre el 2013 y el 2017 volvió a dar que hablar ya que resultó nominada en los Premios Emmy de 2013 a 2015.



Detectorists, Victoria, You, Me and the Apocalypse y Black Narcissus fueron sus últimos trabajos televisivos, desde el 2015 hasta el 2020, la última con sólo tres episodios. Su amor por el trabajo la llevó a nunca retirarse y partir como un emblema internacional.