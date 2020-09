Enterate qué dijo Flor Torrente luego de que Tyago Griffo le declara su amor

Luego de que Tyago Griffo, el hijo de Gladys "la Bomba Tucumana" le declara en una nota radial todo su amor a Florencia Torrente, con quien compite en "Cantando por Sueño" junto a otros participantes, la hija de Araceli González decidió responderle.

En la pista del certamen que conduce Ángel De Brito y Laurita Fernández, la joven dijo: "Le mando un beso. Muchas gracias por el halago, pero no... No me veo como nuera de Gladys, ni como novia de Tyago Griffo. No es por ella ni por él, pero me llama la atención que él boquea en las entrevistas y a mí nunca me dijo nada", dijo la actriz muy picante.

Previo a estas palabras, Flor había dicho que se sentía "elogiada" por el "Bombito" sin embargo en esta oportunidad descartó de lleno cualquier tipo de relación con el joven.

¿Qué dirá él?