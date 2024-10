Cronología de los últimos momentos con vida de Liam Payne en Buenos Aires

El miércoles, pasadas las 17 hs, se conocieron las primeras informaciones sobre un accidente que habría sufrido Liam Payne en el Hotel Casa Sur, ubicado en Costa Rica 6032, en el barrio porteño de Palermo. Minutos más tarde se confirmó la muerte del ex One Directión al sufrir lesiones incompatibles con la vida. La noticia causó conmoción mundial, debido a la gran fama del joven.

Cronología de los días de Liam Payne en la Argentina

El 2 de octubre Niall Horan brindó un show en la Argentina, en el marco de su gira por Latinoamérica. Y si bien el joven brilló sobre el escenario del Movistar Arena, quien lo hizo desde las tribunas fue Liam Payne quien no dudó en asistir al evento de su amigo, pese que se estaba recuperando de una grave infección renal, decidió viajar igual. Los dos ex One Direction mantenían un vínculo cercano y se acompañaban en diversas ocasiones.

Luego de llamar la atención en las tribunas argentinas, Liam extendió su estadía en el país durante dos semanas. Mediante sus redes sociales mostró cómo disfrutó de la gastronomía del país como de sus hermosos paisajes. Compartió estadía con su novia, Kate Cassidy, con quien disfrutó días de campo.

El martes por la tarde, Kate compartió en redes sociales que había regresado a su hogar en Florida, pero lo hizo sola. Mientras tanto, Liam se alojó desde el domingo en el Hotel Casa Sur y su check in indica que ingresó solo al lugar. De esta forma, se conoce que el joven de 31 se encontraba sin compañía durante su alojamiento. Sin embargo, algunas versiones indican que su representante lo habría asistido el miércoles.

No obstante, la información confirmada es que durante la tarde de ese día el cantante protagonizó un conflicto en el hotel. En las últimas horas, se dio a conocer la llamada al 911 que realizó un trabajador del hotel a las 17 hs al detectar un comportamiento inadecuado por parte del popular artista, aunque no mencionó su nombre. "Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor", indica el jefe de recepción, según indicó sobre su puesto laboral.

Luego de dar datos sobre el lugar donde ocurrían los hechos, el empleado volvió a pedir: "Necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Necesitamos una habitación que tiene balcón. Y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida".

Poco menos de cinco minutos de realizada la llamada, personal policial arriba al hotel y a las 17:07 hs toman conocimiento de que un hombre cayó desde el tercer piso, por lo que piden asistencia el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME). Para las 17:12 hs personal médico y de bomberos se hicieron presente en el hotel y constataron la muerte de quien resulto ser Liam Payne.

A las 18.10, desde la Policía de la Ciudad informó oficialmente el suceso. “El músico británico Liam James Payne compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Costa Rica al 6000 en el barrio de Palermo”. La Fiscalía Criminal y Correccional Nº16 a cargo de Andrés Madrea está a cargo de la investigación. El miércoles por la noche se realizó al autopsia correspondiente y aún se desconoce como seguirá la causa.