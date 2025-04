Ricardo Darín es uno de los grandes actores argentinos que brilla tanto en la pantalla nacional como internacional. Su figura es sinónimo de talento y popularidad, pero también mantiene un perfil un tanto reservado en lo que respecta a su vida personal, por lo que su presencia en un popular programa español generó diversas sorpresas al abrirse y revelar detalles de su intimidad. En este contexto, habló de su patrimonio.

Cuánto dinero tiene Ricardo Darín: su respuesta

La Revuelta es uno de los programas más populares de España, donde los entrevistados se relajan en un ida y vuelta descontracturada con el conductor, David Broncano, especialista en generar este escenario para obtener información que los televidentes quieren conocer. Y el más reciente invitado fue Ricardo Darín, quien no escapó en "caer" en este relax que le permitió responder sin tapujos.

Una de las preguntas "obligatorias" que hace el conductor es sobre de cuánto es el patrimonio del invitado, teniendo en cuenta tanto la carrera como la popularidad del entrevistado. Y, por supuesto, fue uno de los interrogantes que respondió el actor argentino.Sin embargo, fiel a su estilo, dio una respuesta que generó más incógnitas.

"Es difícil hacer el cálculo", introdujo y con humor agregó que son largos años facturando "millones", lo que causó la risa de los presentes. "No me gusta gastar ni un euro. Todo lo que he ganado, que es muchísimo, lo tengo guardado", detalló. De esta forma, con humor, Ricardo Darín dio una respuesta, pero no la que suelen expresar otros invitados, que suelen arrojar una cifra estimada.

Lo cierto es que el actor argentino no dudó en responder pero sin perder su eje de preservar su intimidad. Cabe destacar que su labor en la actuación comenzó cuando tenía 16 años, hace 42 años, desde entonces cosechó tanto éxito como popularidad, lo que se traduciría también al monto de su patrimonio.

Sin embargo, decidió mantener en la intimidad ese dato y decidió responder con humor, postura que mantuvo durante toda la entrevista. En este contexto, también reveló que tiene la nacionalidad española por una curiosa razón: méritos especiales. Según reveló, este otorgamiento fue por parte del Ministerio de Cultura de España tras el gran éxito de una de sus películas. "Esto ocurrió después de El hijo de la novia, que fue una película que en España estuvo mucho tiempo en cartel“.

De esta forma, Ricardo Darín se abrió en una entrevista donde reveló algunos detalles desconocidos de su vida, ya que intenta mantener con hermetismo su intimidad, pese a la gran exposición que tiene.