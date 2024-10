Las Trillizas de Oro dijeron presente en el programa de Ángel de Brito en el streaming en Bondi. Durante la entrevista hablaron y recordaron muchos momentos de sus carreras en los medios y cuestiones de sus vidas personales. En esta línea, María Eugenia recordó con mucho amor las palabras que Maru Botana le dijo cuando volvió a la televisión poco tiempo después de que su hija Geñi muriera.

Trillizas de Oro, María Emilia, María Eugenia y María Laura

María Eugenia reveló el emotivo consejo de Maru Botana tras la muerte de su hija

“¿Qué le dirías a todas esas madres que están pasando por lo mismo?”, pregunta Ángel de Brito a María Emilia, una de las Trillizas de Oro. “Es un momento de m..... Nosotros lo sufrimos cuatro años de su cáncer. Es como si vos tuvieras un accidente y arriba vienen y te pisan”, introdujo al hablar sobre la muerte de su hija, Geñi. La joven falleció de cáncer a los 34 años, en 2018.

Geñi y María Eugenia

“La gente que pasa por lo que yo pasé sabe perfectamente lo que siente lo que pasa es un duelo eterno. Hay que seguir, tengo tres hijos más. Yo por suerte tengo una familia bárbara porque no solamente lo sufrí yo, lo sufrieron mis tres hijos y mi marido”, prosiguió ante la atenta mirada de sus hermanas.

En ese momento, María Emilia trae a colación el momento en que Clemente Zavaleta se cae en un accidente grave mientras jugaba al Polo, y recuerda que al contarle a María Eugenia sobre lo sucedido, ella le respondió quédate “Emilia no le va a pasar nada porque Geñi está con él”, recordó sonriente. A lo que su hermana le contesta que para ella fue una señal de su hija, ya que ella no recuerda decir eso.

Maru Botana

“El primer día que yo volví a la televisión después de la muerte de Geñi se me acercó Maru Botana y me dijo una cosa; ‘Atenta a las señales, no atenta en las señales ahora, de por vida’, es la primera vez que lo digo”, continuó María Eugenia recordando con cariño las palabras que la cocinera tuvo con ella.

Trillizas de Oro, María Emilia, María Eugenia y María Laura

Inmediatamente, María Emilia señaló lo mal que la pasaba recordando y hablando del tema de su hija en los medios, “Que poquito Coca que podés hablar de tu hija, porque siempre le costaba y siempre evadía el tema, no todos tienen el mismo tiempo”, concluyó la esposa de Clemente Zavaleta.

El emotivo posteo de las trillizas de Oro por otro aniversario de la muerte de Geñi

Geñi Laprida falleció a los 34 años en 2018 por cáncer de mama. La hija de María Eugenia era muy talentosa, sobre todo con las artes plásticas, gusto que agarró de pequeña; se recibió de licenciada en Artes Visuales. Sus grandes amores incluían la pintura y los caballos, ambas cosas se fusionaron en su faceta artística.

María Eugenia y Geñi

A través de sus redes sociales, las Trillizas de oro realizaron un posteo por los seis años del fallecimiento de la primera hija de María Eugenia. Las hermanas eligieron una hermosa foto para postear junto un emotivo mensaje.

Posteo de las Trillizas de Oro

“Seis años sin vos, Geñi. Te extrañamos cada vez más. No pasa el tiempo, pero te encontramos todos los días en Cesitar y Cala. Eso nos da paz para seguir”, escribieron las Trillizas de Oro en su Instagram recordando con mucha emoción a la joven que había dedicado sus años a enseñar artes plásticas.

VDV