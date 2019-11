Develan un desgarrador secreto sobre Shakira y sus hijos

Corría el mes de noviembre de 2017 y Shakira anunciaba uno de los momentos más duros de su carrera y vida personal: la colombiana tenía que alejarse de los escenarios por sufrir una enfermedad en las cuerdas vocales, motivo por el cual se creía que no volvería a cantar. Estuvo varios meses sin poder hablar y cuando tenía que comunicarse, era a través de carteles. “No pueden imaginar lo que es”, dice en el documental El Dorado World Tour, que se estrenará el próximo 13 de noviembre.

El material muestra una artista sumamente íntima y a corazón abierto que deja que sus fans se sumerjan en el terrible momento que tuvo que atravesar junto a sus hijos, Milan y Sasha, y su pareja, Gerard Piqué.

En el material aparece un detalle desgarrador: “Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar”. “En tres días visité cinco médicos”, asegura, “y cuatro me dijeron que me tenía que operar”. Pero Shak no quería pasar por quirófano porque eso “suponía estar demasiado tiempo alejada de mis hijos”.

Asimismo, la colombiana reveló por primera vez cómo fue la reacción de Piqué al estar tanto tiempo incomunicada. “Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”.

Finalmente en 2018, ella pudo retomar su carrera y volver a ser la gran artista que todos aman sobre el escenario, como la madre y esposa que en casa necesitaban.