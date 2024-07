Drew Barrymore mantiene una gran vida profesional mientras trabaja tanto como actriz como conductora, pero eso no es todo, ya que la figura también se mantiene contantemente activa en sus redes sociales para mantener a sus más de 18 millones de seguidores al tanto de su día a día. Ahora, la mujer sorprendió a todos al confesar una polémica decisión que tomó sobre su vida sexual.

La estadounidense reveló que por varios años perdió el deseo de mantener relaciones sexuales, por lo tanto, implementó este llamativo cambio en su vida. Pero eso no fue todo, ya que Drew también decidió explicar su motivo.

La conductora explicó en una entrevista que este cambió la ayudo a priorizar la crianza de sus hijos: “Desde que me convertí en madre soltera, no logré tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es la crianza de los hijos, algo que no tenía exactamente claro mientras crecía y me han tocado muchas curvas de aprendizaje”.

Imagen reciente de Drew Barrymore.

Además, Drew Barrymore dejó en claro que buscar una pareja no sería una de sus prioridades: “Simplemente, estoy en un lugar completamente diferente en mi vida y tal vez en un futuro cercano inicie una relación… Pero no ha sido mi prioridad. Así que no soy una persona que necesita sexo y tiene que salir y relacionarse con gente a ese nivel”.

Por qué Drew Barrymore tomó la decisión de no mantener relaciones sexuales

La actriz de "Los Ángeles de Charlie" confesó que tras la separación que protagonizó en 2016 perdió su deseo sexual, e incluso detalló: “Necesitaba permanecer célibe y honrada, en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas. También para encontrar la gracia y la aceptación y lo que sería nuestra nueva normalidad como una familia mixta”.

Por último, en 2022, Drew Barrymore se sintió preparada nuevamente para comenzar su nueva vida íntima y explicó: “Ha pasado mucho tiempo y me empezaba a preocupar”.

J.C.C