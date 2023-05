Katie Holmes participó de ‘The Drew Barrymore Show’ , el ciclo de entrevistas de Drew Barrymore e hizo una sorprendente confesión a su colega.

La ex pareja de Tom Cruise presentó su nueva producción, Rare Objects, y le confirmó a la protagonista de ET lo mucho que la admira: “Todo lo que has hecho en tu carrera ha sido una inspiración y me da confianza”, dijo Katie Holmes.

"Cuando empezaste a producir fue como ‘oh, podemos hacerlo. Las mujeres pueden hacer eso’. Así que gracias”, agregó.

Drew Barrymore con Katie Holmes

Inspirada por Drew Barrymore, Katie Holmes comenzó su carrera como productora con ‘Todo lo que teníamos’ en el año 2016. La última, ‘Rare Objects’ está basada en la novela homónima de Kathleen Tessaro, publicada en 2017 y también protagonizada por ella.

El futuro de la hija de Katie Holmes y la actitud de Tom Cruise

Suri Cruise, la única hija de Katie Holmes y Tom Cruise, está a punto de dar un importante paso en su vida y está buscando ingresar a la Universidad.

Al parecer, la joven de 17 años quiere salir de Nueva York pero Katie Holmes no está preparada para soltarla. “Suri está aplicando para escuelas en todos lados. Katie quiere que se quede en Nueva York para que puedan estar cerca. Katie está muy orgullosa de ella, pero también es súper protectora”, dijeron desde Mail Online.

Katie Holmes

La hija de Katie Holmes quiere estudiar producción de modas, después de la experiencia de la actriz con su línea Holmes & Yang, que cerró en 2014.

AL.M