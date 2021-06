El dolor de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, y la carta abierta a su papá

Luis Miguel se mantuvo alejado de su hija, Michelle Salas durante 11 años y eso bien fue retratado en la segunda temporada de su serie en Netflix. No quedó parado como el mejor padre del mundo. Y si bien el cantante mexicano es el productor ejecutivo del programa, según su propia heredera hay cosas que no cuadran en la historia que él mismo escribió. De hecho, según la joven influencer, el Sol de México mintió en torno al tipo de relación que mantuvo con su madre, Stephanie Salas. También sobre Michelle. Incluso ahora, la joven de 31 años se cansó de hacerle reclamos en privado a su padre e hizo público un extenso descargo en el que expresó su desilusión y dolor por cómo la retrataron en la biopic de su progenitor.

Tal es así que la hija de Luis Miguel le manifestó su incomodidad ni bien alertó que había cuestiones de la serie que no le cuadraban. Aunque parece ser que él no se lo tomó del todo bien. Y decidió bloquear a su heredera, tras clavarle el visto y no dar la cara luego de que ella lo tratara de mentiroso.

Épocas más felices: Michelle Salas y Luis Miguel, juntos.

Acostumbrada a los contantes desplantes de Luis Miguel, con quien desde que tiene uso de razón, Michelle Salas mantiene un vínculo tóxico atravesado por constantes idas y vueltas, la modelo se contactó con su tío Alejandro. Pese al esfuerzo, ni el hermano del mexicano consiguió reconciliarlos: "Le dijo que ya había hablado con su hermano y que Luis Miguel le dijo que para él Michelle ya no existía, que ya no era su hija", sostuvieron desde una revista.

Frente a este contexto y muy dolida por cómo se la retrató a lo largo de la segunda temporada, la hija de Luis Miguel dijo basta y emitió un comunicado en su cuenta de Instagram.

Michelle Salas publicó en Instagram un extenso texto que comenzaba de esta manera: “Y de pronto así, me encuentro en la necesidad de hablar. Muchos saben que nunca he sido una persona a la que le gusta aclarar rumores. Siempre me he mantenido al margen de escándalos y opiniones, aunque se traten de mi porque a lo largo de mi vida he aprendido que es mejor para mi salud mental y para cuidar a los que me rodean"



Luego, la hija de Luis Miguel siguió: "Desde que tengo uso de razón, mi vida ha estado expuesta al ojo público y he vivido rodeada de comentarios, críticas, comparaciones e inventos por mencionar algunas cosas. Y sí, aunque ya estoy acostumbrada confieso que es algo que a veces me cuesta trabajo”.

También se refirió cómo estas circunstancias la afectaron humanamente: “Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen de verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero se que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy"



"Estoy segura que es día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. A final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos, todos tenemos momentos complicados. Pero bueno, esa es otra historia…” amplió, Michelle Salas.

Y dijo: “El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y el corazón abierto, me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, si no que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera. Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, ni nombre y mi vida personal. Así cómo tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta", de esta manera queda en evidencia que nadie le pidió autorización a Michelle Salas para que pudieran retratar su vida en la ficción.

Por último, la hija de Luis Miguel hizo una referencia directa a su relación con el cantante "Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido".