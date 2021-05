El romance de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, y Diego Boneta: "Un amor secreto"

Si bien es de suponerse que un ingenioso guión, con fuertes giros dramáticos y un poderoso antagonista garantizan gran parte del éxito de una historia, cuando la realidad supera la ficción suele impactar tanto o más que cualquier libreto. Por eso desde que Michelle Salas (31), la hija que tuvo Luis Miguel (51) con Stephanie Salas (51) y que interpreta la argentina Macarena Achaga (29), hizo su estelar aparición en la segunda temporada de la serie de Netflix, un antiguo amor de la joven salió a la luz dejando a más de un espectador sin aliento.



Michelle Salas oficializada como la hija del Rey Sol en 2011, según Vanity Fair (aunque otras publicaciones aseguran que fue unos años antes), la celebridad mexicana tuvo un apasionado romance con Diego Boneta (30), el estelar protagonista que hoy interpreta a su padre en la ficción. El amorío, inmortalizado en fotos del 2013 donde se los ve a los besos y abrazos, habría sido secreto y hasta sobrevolaron los rumores de boda y convivencia con la heredera mayor de Luismi.

Michelle Salas y Diego Boneta. Crédito: Guacamouly.com

En esa ocasión, desde el sitio Guacamouly.com los retrataron híper cariñosos de paseo por West Hollywood, Boneta trataba de esquivar el asunto pero las pruebas ya saltaban a la vista. “Nos estamos conociendo, es una buena chica. Es muy guapa y muy buena onda. La conocí en Los Ángeles”, declaraba Diego Boneta que unos años más tarde, en la ficción suceso de las plataformas, debe adoptar una figura paternal con la actriz que interpreta a Michele (su ex) en la adultez. En boca de todos, no solo por su talento sino por su nuevo carácter de sex symbol, Boneta no puede evitar ser hoy el blanco de todas las miradas.



Porque aunque pasó casi una década de aquella relación fugaz pero apasionada, no caben dudas que Diego Boneta debió revivir parte de esta historia de amor al compartir set con quien se puso en la piel de Michelle Salas, que en la vida real fue su novia y hoy alimenta el morbo de más de un televidente.

Michelle Salas y Diego Boneta. Crédito: Guacamouly.com

“Cuando una ve su vida interpretada por otra persona, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas... Muy poca gente conoce mi vida como es realmente y sabe cómo sucedieron o no las cosas. Siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y la de mi familia. Algo que aprendí tanto de mi padre como de mi madre es la discreción. Muchas veces, el silencio dice más que mil palabras”, declaraba Michele Salas sobre la vida de su padre en la pantalla y sin referirse al romance con Diego Boneta aunque dejó un manto de misterio.